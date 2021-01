La paire USDJPY flirte à nouveau avec le niveau 100. Après avoir semblé avoir quitté le niveau pivot, elle n’a cessé de chuter au cours des quatre dernières années, atteignant récemment un niveau aussi bas que 101,18 en mars 2020 lorsque les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés.

À vrai dire, la paire USDJPY est unique dans l’espace des changes. Elle exprime les différences entre deux monnaies refuges : l’USD et le JPY. Plus précisément, lorsque les choses vont mal dans le monde, le JPY se renforce, et la paire USDJPY chute. Au cours des quatre dernières années environ, pensez à toutes les frictions entre les États-Unis et la Chine en matière de trading, aux lancements de missiles nord-coréens, etc. Il se passe toujours quelque chose de mauvais dans le monde et le marché s’y intéresse.

Pourtant, lorsque les choses vont de mal en pis, le dollar, la monnaie de réserve mondiale, s’apprécie. Lorsqu’il n’y a plus de liquidités en USD, comme ce fut le cas en mars de l’année dernière, les acteurs du marché tournent leur attention vers l’USD. L’USDJPY a donc fait un bond sur les craintes initiales de pandémie, pour ensuite retracer la majeure partie de ce mouvement dans les dix mois qui ont suivi.

La Banque du Japon devrait probablement exprimer ses préoccupations au niveau 100

Les chiffres ronds ont généralement un rôle psychologique tant pour les traders que pour les décideurs politiques. Dans ce cas, 100 est un niveau énorme pour la paire USDJPY.

La première fois que la paire est passée au-dessus de ce niveau après que la Banque du Japon a lancé le programme d’assouplissement quantitatif il y a plusieurs années, l’événement a marqué le marché. La paire a formé un triangle ascendant, renforçant l’énergie pour rompre à un niveau plus élevé, et lorsqu’elle a franchi ce seuil, elle a déclenché de nombreux stops.

Coïncidence ou non, la « fusion » actuelle que nous observons dans la paire ressemble à ce triangle. Plus précisément, le marché est incapable de rompre la série de sommets inférieurs alors qu’il trouve un support dans une zone horizontale. C’est la définition d’un triangle descendant – celui qui se forme au niveau du pivot 100.

Une autre chose intéressante est que la force du yen par rapport au dollar intervient à un moment où l’indice Nikkei 225 surperforme. En d’autres termes, une monnaie plus forte et un marché des actions encore plus fort peuvent être source d’inquiétude pour la Banque du Japon, si l’USDJPY tombe en dessous de 100.

La bataille au niveau 100 pour la paire USDJPY sera l’un des thèmes les plus intéressants à suivre cette année. Il faut s’attendre à ce que les stops soient alignés en dessous et que l’action des prix s’accélère si la paire devait chuter aussi loin.