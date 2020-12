L’une des paires de devises les plus intéressantes du tableau de bord des devises a connu une curieuse année 2020. Une fois de plus, les investisseurs se sont envolés pour la sécurité du yen japonais (JPY) – une monnaie refuge, tout comme le franc suisse (CHF).

Cependant, après la déroute boursière de mars 2020, la paire USDJPY s’est découplée du sentiment général de risque, frustrant à la fois les bulls et les bears. De toutes les paires JPY, celle-ci est la plus pertinente pour la simple raison qu’elle a la monnaie de réserve mondiale (le dollar américain – USD) dans sa composante.

La corrélation proverbiale avec les actions américaines a pris fin

La plupart des investisseurs connaissent l’une des plus anciennes corrélations des marchés financiers, celle entre l’USDJPY et le marché boursier américain. Une corrélation positive, les deux marchés évoluent dans la même direction – quand l’un est à la hausse, l’autre suit. Sans surprise, le marché boursier américain est en tête, et l’USDJPY suit.

Le niveau maximum d’une corrélation positive est de 1 – ce qui signifie que les deux marchés évoluent ensemble. Plus le niveau de corrélation est faible, plus les deux marchés se découplent.

Concentrez-vous sur le graphique ci-dessus. De gauche à droite, les actions ont chuté brusquement en mars de cette année. Il s’agit de la chute la plus rapide de l’histoire d’un marché haussier à un marché baissier. Naturellement, la paire USDJPY a suivi, comme l’explique la corrélation expliquée plus haut.

Cependant, dans le même temps, le dollar s’est renforcé dans tous les domaines – l’EURUSD, l’AUDUSD, la GBPUSD, ont tous chuté de manière spectaculaire. Pourtant, le yen s’est maintenu à un niveau élevé, défiant la tendance du dollar.

Ensuite, les actions ont rebondi. Le rebond a été si fort que l’indice Nasdaq 100 a atteint un nouveau record sous peu. L’USDJPY a suivi religieusement – et puis quelque chose s’est passé.

Le rebond du marché boursier à partir des plus bas a déclenché un rebond dans les paires mentionnées ci-dessus également – EURUSD, AUDUSD, GBPUSD. Le dollar a baissé si brusquement que la corrélation entre l’USDJPY et le marché boursier s’est brisée. Par conséquent, la baisse du dollar est devenue visible sur la paire USDJPY également.

Avance rapide jusqu’en décembre 2020, et l’USD est à genoux. La paire EURUSD se situe à son plus haut niveau de 2020 – tout comme l’AUDUSD ou même la GBPUSD (le Brexit est encore une grande inconnue).

Quant à l’USDJPY, il a franchi hier le seuil des 103. Bien que sous la ligne de tendance baissière, elle continuera à faire pression pour atteindre le niveau magique de 100 – un niveau visité pour la dernière fois il y a quatre ans avant l’élection de Trump.