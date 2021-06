Les données de mai sur les ventes au détail aux États-Unis montrent une baisse des dépenses de consommation. Malgré la baisse des ventes au détail de base, les données d’avril ont été révisées massivement à la hausse.

Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis est publié chaque mois et reflète l’évolution de la valeur totale des ventes au détail. Les données sur les dépenses de consommation présentent un aperçu essentiel de la force de toute économie, car aucune croissance économique n’est possible si le consommateur ne dépense pas.

Les participants au marché s’attendaient à une baisse de 0,6 % des ventes au détail en mai par rapport au mois précédent, mais le résultat a dépassé les attentes puisque le US Census Bureau a révélé une baisse de 1,3 %.

Même les données de base qui ne tiennent pas compte des ventes d’automobiles ont diminué. Elles ont chuté de 0,7 % alors que l’on s’attendait à une augmentation de 0,4 %.

Détails du rapport sur les ventes au détail aux États-Unis de mai 2021

Si les données principales ont pu décevoir au départ, un examen plus approfondi du rapport de mai sur les ventes au détail aux États-Unis révèle une image mitigée. En effet, la baisse en mai a été plus importante que prévu, mais les ventes au détail aux États-Unis sont supérieures de 28,1 % aux niveaux de mai 2020.

En outre, les importantes révisions à la hausse des données d’avril révèlent que le consommateur est toujours disposé à dépenser et qu’il demeure un élément dynamique de la croissance économique en cours. En outre, les données relatives aux ventes au détail, tant générales que fondamentales, sont en hausse de plus de 18 % par rapport au niveau pré-pandémique, une évolution étonnante compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale.

Les vêtements et accessoires vestimentaires sont ceux qui ont le plus augmenté, avec une hausse de 2,8 % en mai 2021. Par rapport à l’année dernière, ce segment a augmenté de plus de 200 %. En revanche, les matériaux de construction, les détaillants en magasin, les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées ont tous enregistré une baisse des ventes en mai.

Le US Census Bureau utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié pour compiler les données, qui constituent en fait une enquête. La hausse des ventes au détail reflète l’optimisme des consommateurs et constitue un signe encourageant de poursuite de la croissance économique.

Dans l’ensemble, les consommateurs américains restent disposés à dépenser, malgré la baisse enregistrée en mai. Les perspectives de croissance de l’économie américaine restent intactes.