Virgin Galactic en route pour la lune ? Devez-vous acheter l’action SPCE ?

Virgin Galactic Holdings (NYSE : SPCE) est l’une des actions préférées de WallStreetBets, et sa valeur a considérablement augmenté ces dernières semaines.

Virgin Galactic ira peut-être sur la lune à l’avenir, mais pour l’instant, le cours de son action est déjà en route. Le cours de l’action de l’entreprise a augmenté de 100 % au cours du mois dernier, et les choses pourraient bien ne faire que commencer.

Dans cet article, nous énumérons les meilleurs sites où acheter des actions de Virgin Galactic, nous expliquons pourquoi leur valeur augmente et nous examinons le potentiel d’investissement de l’entreprise.

Où acheter des actions de Virgin Galactic en ligne

Si vous souhaitez investir dans l’action SPCE, vous devez vous inscrire auprès d’un courtier en ligne. Il s’agit d’une plateforme facile à utiliser et à faible coût qui permet aux investisseurs particuliers de créer leur propre portefeuille d’investissement. Vous pouvez investir dans des actions comme SPCE, des matières premières, des crypto-monnaies et même des devises.

Voici les deux meilleurs sites pour acheter des actions SPCE :

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce que Virgin Galactic ?

Il s’agit d’une entreprise de vols spatiaux sous l’égide plus large de Virgin. Elle vise à fournir des vols commerciaux de tourisme spatial à des touristes suborbitaux. SPCE est le ticker de l’entreprise où elle est cotée à la bourse de New York.

Virgin Galactic doit faire face à une concurrence féroce de SpaceX d’Elon Musk et de Blue Origin de Jeff Bezos, les vols spatiaux commerciaux devenant un secteur de plus en plus compétitif.

Pourquoi l’action SPCE est-elle en hausse ?

Grâce aux investisseurs de Reddit ; plus précisément, la communauté en ligne, WallStreetBets. L’entreprise a qualifié Virgin Galactic de « action mème » et a fait grimper son prix en se basant principalement sur le sentiment.

Devrais-je acheter l’action SPCE ?

Si vous adhérez au concept du tourisme spatial et que vous pensez que Virgin Galactic peut le commercialiser avec succès, ou si vous voulez simplement participer à un jeu sentimental à haut risque et à haute récompense, Virgin Galactic pourrait être la bonne action pour vous.

Objectif de prix pour l’action SPCE

La prévision supérieure du prix de Virgin Galactic sur 12 mois est de 50 $, mais il convient de noter que l’action se négocie déjà à plus de 37 $ et ne montre aucun signe de ralentissement.