Le prix de l'or a dévié l'année dernière, malgré l'inflation qui a ravagé le monde développé. Couverture traditionnelle contre l'inflation, le métal jaune n'y est pas parvenu en 2021. Que nous réserve 2022 ?

2021 a été une année difficile pour les investisseurs en or. Ceux qui ont accumulé de l'or au fil des ans pour se protéger de la hausse de l'inflation ont été déçus de voir que l'or n'y parvenait pas.

L'inflation a augmenté partout dans le monde développé, mais l'or n'a rien fait pour se protéger contre la hausse des prix des biens et des services. Au contraire, il a sous-performé et a généré un rendement négatif sur l'année.

Cependant, un examen approfondi sous la surface révèle une configuration potentiellement haussière pour l'or. Voici quatre raisons pour lesquelles le métal jaune pourrait améliorer la performance du portefeuille en 2022 :

Forte demande d'or en 2021

Les investissements en lingots et pièces d'or en 2021 ont atteint leur plus haut niveau en huit ans

Les banques centrales ont accumulé de l'or l'an dernier

L'image technique montre un triangle de contraction haussier potentiel

Forte demande d'or

En 2021, la demande d'or a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Si l'on exclut les marchés OTC, la demande d'or a atteint 4 021 t.

Les investissements en lingots d'or et en pièces de monnaie sont en hausse

L'investissement dans l'or physique a atteint un sommet en huit ans en 2021. Il existe différentes formes d'investissement dans l'or, telles que l'achat d'or papier (c'est-à-dire des ETF d'or), des actions d'une société minière aurifère qui verse un dividende élevé ou simplement investir dans le métal physique.

Ce dernier se traduit par l'achat de lingots et de pièces d'or, et la demande a atteint des niveaux annuels records aux États-Unis et en Allemagne l'année dernière. Naturellement, les craintes d'inflation ont été un moteur clé.

Les banques centrales achètent de l'or avec frénésie

En 2021, les achats d'or de la banque centrale ont augmenté de 82 % par rapport à l'année précédente. Les banques centrales des marchés développés et émergents ont ajouté de l'or à leurs réserves.

L'or se consolide dans un schéma éventuellement haussier

Enfin, la consolidation à long terme du prix de l'or ressemble à un modèle triangulaire haussier. Cela a commencé juste après que l'or ait atteint un sommet historique en 2020, puis une série de hauts et de bas plus élevés a suivi.

Le triangle est également visible sur les grandes périodes, et une cassure au-dessus de 1 880 $ devrait déclencher davantage de hausse.