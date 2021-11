Les principaux perdants cette semaine sont les actions de voyages, avec les annonces d'une nouvelle variante de Covid qui serait plus meurtrière frappant des géants de l'industrie tels que British Airways, Delta Air et Boeing.

Le pétrole continue de glisser sur les inquiétudes de l'offre excédentaire, voit une baisse de 11% vendredi.

Bitcoin tombe également à un niveau plus bas depuis 30 jours à 54 300 $.

Les stocks de voyages devraient prolonger la baisse au cours des prochaines semaines, avec une compréhension globale claire de la gravité de la nouvelle variante sud-africaine de Covid.

Les marchés affichent de la nervosité à un moment où les investisseurs espéraient que la saison des vacances verrait une légère augmentation de la pression d'achat. Cela dépendait de la nouvelle de mercredi selon laquelle la Fed pourrait accélérer son programme de réduction progressive et la voir mettre en œuvre une hausse des taux d'intérêt au début de 2022.

La nomination de Jerome Powell pour un second mandat en tant que président de la Fed s'est ajoutée à la perspective. Cependant, il semble que les nouvelles de la variante Covid, les restrictions de voyage potentielles et les blocages nationaux alimentent l'aversion au risque chez les investisseurs.

Vente de Wall Street et du FTSE 100

Les marchés mondiaux se sont échangés à la baisse vendredi, annulant les gains mineurs observés plus tôt dans la semaine, y compris le FTSE 100 où un rebond des actions des voyages et de l'aviation ralentit à nouveau.

Le FTSE 100 était en baisse de 4%, la liquidation observée vendredi dépassant le dumping d'une journée en pourcentage enregistré en septembre. L'indice est en train de baisser en raison des réalignements massifs du portefeuille des investisseurs alors que les gens cherchent à se protéger contre de nouvelles pertes dans les actions des principales industries telles que les voyages et l'hôtellerie.

Les mêmes perspectives sont observées à Wall Street après les vacances de jeudi, les contrats à terme sur Dow connaissant une baisse massive et le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant des baisses importantes. Le Dow Jones Industrial Average est en baisse de 897 points, soit 3% à 34 817,05, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont de 2% dans le rouge.

Vide des stocks de voyage

Au Royaume-Uni, les actions d'IAG, d'easyJet et de Rolls-Royce sont toutes en déclin alors que le gouvernement suspendait les vols en provenance de six pays africains. IAG et Rolls Royce sont toutes deux en baisse de plus de 15 %. En Europe, Airbus SE a baissé de 13%.

Vendredi, Wall Street a également enregistré des pertes importantes pour les actions liées aux voyages, Boeing, Delta Air et American Airlines enregistrant plus de 6% chacun. United Airlines est en baisse de plus de 11%.

Dans le secteur de l'hôtellerie, Hilton et Marriott International ont baissé de plus de 7 %.

Les actions qui ont montré qu'elles bénéficiaient de l'anxiété sont celles de Moderna et Pfizer, qui sont respectivement en hausse de 23% et 8%.

Le pétrole glisse malgré la libération des réserves américaines

Les prix du pétrole sont confrontés à de nouvelles baisses après la pression de cette semaine suite aux craintes d'une offre excédentaire. Cette semaine, les États-Unis ont annoncé leur intention de libérer des millions de barils de réserves de pétrole, ce qui serait la plus grande libération de ce type depuis des décennies.

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 11% sur la journée et oscillent actuellement autour de 69,6 $ le baril. C'est la pire baisse pour le pétrole depuis le début de l'année, alors même que le marché attend les mouvements de l'OPEP et du Conseil de la Commission économique (BCE) au cours des prochains jours.

Bitcoin chute en dessous de 60 000 $

Durant cette semaine, le prix du Bitcoin a poursuivi sa chute libre depuis qu'il a atteint son pic de 69 044 $ le 10 novembre. La crypto-monnaie a chuté de près de 10% cette semaine, avec des prix autour des niveaux de support de 54 300 $ au moment de la rédaction.

Il est possible que la BTC s'enfonce davantage face à un dollar fort, les investisseurs se heurtant aux obligations. Le prix du Bitcoin est inférieur de 20 % à son plus haut niveau historique, mais certains analystes affirment qu'il reste haussier et pourrait encore atteindre l'objectif de 100 000 $ d'ici la fin de l'année.