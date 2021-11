Les actions de WeWork ont augmenté de plus de 4% aujourd'hui, malgré que la société ait enregistré des pertes dans son premier rapport sur les résultats trimestriels en tant que société ouverte.

WeWork a publié son premier rapport sur les résultats trimestriels en tant que société ouverte plus tôt dans la journée. La société de partage de bureaux a déclaré avoir généré 661 millions de dollars au troisième trimestre de l'année, en hausse de 11% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, malgré la hausse de ses revenus, la société a enregistré une perte de 4,54 $ par action . Il s'agit d'une amélioration par rapport à la perte de 5,51 $ par action enregistrée au troisième trimestre de 2020. WeWork est devenue une société cotée en bourse le mois dernier via une fusion SPAC, environ deux ans après que la société a bâclé son offre publique initiale.

Depuis que la société est devenue publique le mois dernier, aucun analyste n'a couvert WeWork pour le troisième trimestre. Par conséquent, il n'y a pas d'estimations pour comparer les résultats. WeWork est l'une des principales sociétés de partage de bureaux au monde.

Malgré le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société, le cours de l'action WeWork s'est redressé au cours des dernières heures. WE est en hausse de plus de 4% depuis l'ouverture du marché américain il y a une heure, et il se négocie à 9,40 $ par action.

Avant de devenir public, WeWork était évalué à 47 milliards de dollars par le groupe SoftBank. Cependant, la valorisation a chuté à 9 milliards de dollars lorsque la société est devenue publique le mois dernier. La valorisation a chuté alors que les investisseurs s'inquiétaient du modèle commercial de l'entreprise, de son fondateur et du PDG de l'époque, Adam Neumann.

WeWork devient innovant et s'est impliqué dans l'espace des crypto-monnaies ces dernières années. Plus tôt cette année, la fintech britannique Revolut est devenue la première entreprise à payer pour un espace de bureau WeWork en utilisant Bitcoin . WeWork a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise qui a adopté les crypto-monnaies et, en tant que telle, les accepte comme moyen de paiement pour ses services.

La société a déclaré qu'elle accepte désormais les paiements en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et quelques pièces stables telles que l'USDC et le Pax Standard.