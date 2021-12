L'espace des crypto-monnaies s'étend et un nombre croissant d'entreprises commencent à fournir des services liés à la cryptographie.

WhatsApp, la plateforme de messagerie appartenant au géant des médias sociaux Meta, a lancé des services de paiement par crypto-monnaie aux États-Unis. Le service n'en est qu'à ses débuts et n'est disponible qu'à un nombre limité de personnes pour le moment.

La fonctionnalité permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent à partir d'un chat en utilisant la crypto-monnaie. Pour le moment, la fonctionnalité est alimentée par Novi, le portefeuille numérique lancé par Meta il y a quelques semaines.

Selon le nouveau responsable de Novi, Stéphane Kasriel, et Will Cathcart de WhatsApp, les paiements seront effectués en Pax Dollars (USDP), une pièce stable indexée sur le dollar américain émis par Paxos. Le site officiel de Novi a déclaré;

« Novi est une nouvelle façon d'envoyer et de recevoir de l'argent — instantanément, en toute sécurité et sans frais. Avec Novi sur WhatsApp, vous pouvez transférer de l'argent sans jamais quitter votre chat WhatsApp. Disponible aux États-Unis.

L'envoi d'un paiement via WhatsApp est identique à l'envoi de toute autre pièce jointe sur l'application. Les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité via l'icône en forme de trombone sur Android ou l'icône + sur iOS. Ensuite, ils peuvent sélectionner « Paiement » dans le menu qui apparaît.

Selon Novi, il n'y a pas de frais pour envoyer ou recevoir de l'argent. De plus, aucune limite sur la fréquence d'envoi des paiements et aucuns frais ne sont facturés lorsqu'un utilisateur décide de conserver un solde sur son compte Novi ou de retirer les fonds sur ses comptes bancaires. Les paiements sont traités instantanément.

Le géant des médias sociaux Meta lorgne l'espace de la crypto-monnaie depuis un certain temps maintenant. Facebook a changé son nom en Meta dans le but d'explorer l'espace du métaverse. La société a également modifié ses politiques de publicité pour permettre aux échanges cryptographiques, aux fournisseurs de portefeuilles et à d'autres fournisseurs de services liés à la cryptographie de faire la publicité de leurs produits et services sur Facebook et Instagram.