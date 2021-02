La semaine de trading en cours a commencé par un bang – Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, a tenu un discours lundi, et elle a exprimé ses inquiétudes concernant le marché de la crypto-monnaie. Ce n’est pas la première fois qu’elle le fait depuis qu’elle a pris la tête du Trésor, mais elle n’a pas été aussi loquace cette semaine.

Elle s’est principalement concentrée sur les Bitcoins et a fait valoir qu’ils sont utilisés pour des transactions illicites et consomment de grandes quantités d’énergie. Aucune autre utilisation, et donc une bulle, a-t-elle averti. En conséquence, Bitcoin a brusquement chuté, passant de 58 000 $ au cours du week-end à 45 000 $ hier, au moment où les marchés au comptant américains étaient sur le point d’ouvrir.

Penser au discours de Yellen était d’une importance secondaire par rapport au président actuel de la Fed, Jerome Powell. Powell a commencé son témoignage semestriel hier avec le premier tour devant la commission bancaire du Sénat. Ses remarques ont été attendues par les acteurs du marché dans l’espoir qu’ils inverseront la tendance à la baisse du Nasdaq qui a suivi le discours de Yellen ; Powell a fait exactement cela.

Qu’a dit Powell?

Dès le début du témoignage de Powell, les indices du marché des actions ont atteint leur niveau le plus bas. Le Dow Jones a renversé les pertes initiales, dans un mouvement observé toute la semaine dernière – vente à l’ouverture et rebond dans la seconde moitié de la session de trading. Même le Nasdaq a récupéré la majeure partie du terrain perdu, tandis que le S&P500 est passé au vert une heure avant la fin de la séance.

Powell a déclaré que la Fed s’attendait à une inflation volatile pour l’année à venir, mais la Fed n’est pas si inquiète que ça maintenant. De plus, il a écarté toute intention de la part de la Fed de réduire les achats d’actifs et, si c’était le cas, la Fed l’annoncerait correctement à l’avance.

Les monnaies digitales ont été remises en question et Powell a déclaré que la Fed envisageait un dollar digital soutenu par la banque centrale. Il a même déclaré que c’était une priorité absolue, mais avec le statut de réserve du dollar, le sentiment d’urgence n’est pas très fort.

Les marchés ont apprécié le fait que Powell n’ait rien suggéré concernant une éventuelle réduction du programme d’assouplissement quantitatif, ce qui a préparé le terrain pour un rebond. Cependant, le marché boursier, en particulier le secteur technologique, semble faible ici. Certaines sociétés publiques ont investi massivement dans Bitcoin ces derniers temps, et la sous-performance de la crypto-monnaie pourrait affecter les résultats. Si le déclin de Bitcoin se poursuit, le secteur technologique aura du mal à rebondir sur les sommets.